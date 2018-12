Furtwangen Warum Kunst für die Unternehmenskultur gut ist

Die Digitalisierung schreitet voran und die Arbeitswelt ist im Wandel. Neue Formen der Zusammenarbeit wie agiles Arbeiten werden ausprobiert und neue Impulse werden gesucht. Die Kunst ist eine komplementäre Ergänzung zur Digitalisierung und kann die New Work-Entwicklung bestens unterstützen.

In den vergangenen 30 Jahren hat die Kunst in der Gesellschaft einen immer höheren Stellenwert eingenommen. Die Aufmerksamkeit wird durch eine immer größere Medienwirksamkeit erhöht, zumal nicht mehr nur Feuilletons über Kunst berichten, sondern auch Wirtschaftsredaktionen, Lifestyle- und Mindstylemagazine.

Auch Unternehmen sammeln zunehmend Kunst (Corporate Collections), präsentieren sie in den eigenen Büroräumen und Fluren oder besuchen mit ihren Mitarbeitern Museen. Doch in vielen Fällen wird die vorhandene Kunst nicht oder kaum in den Arbeitsalltag integriert. Dabei hat sie das Potenzial, eine Firma auf modernste Weise in der Kreativitätsbildung, in der Teamarbeit und kommunikativen Prozessen zu unterstützen.