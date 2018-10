Furtwangen Warme Monate werden immer häufiger

Zum Monatsbeginn sind Tageswerte von fast fünf Kilowattstunden pro Quadratmeternoch möglich, zum Monatsende steht die Sonne bereits so flach, dass im besten Fall noch Werte knapp über drei Kilowattstunden erreicht werden können.

Und auch der Winter kündigt sich im Oktober mitunter bereits an: Am 30. Oktober 2008 wurden an der Wetterstation auf dem Kussenhof 19 Zentimeter Schnee gemessen. Wobei der Schnee natürlich nicht von langer Dauer war, am 3. November war die Landschaft wieder schneefrei.