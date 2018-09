Furtwangen. Die Tourist-Info lädt zusammen mit dem Schwarzwaldverein zu zwei Wanderungen im Oktober jeweils dienstags ein. Am Dienstag, 2. Oktober, wird zum Gasthaus Krone in Schönenbach zum Bratwurstessen gewandert. Am Dienstag, 9. Oktober, geht es zum Bergstüble zum Wanderabschluss. Treffpunkt ist jeweils um 14 Uhr in der Lindenstraße, Furtwangen, bei der Tourist-Info.