Furtwangen. Am heutigen Dienstag beginnen wieder die Nachmittagswanderungen des Ferienlandes in Zusammenarbeit mit dem Schwarzwaldverein für Feriengäste und Einheimische. Die erste Wanderung führt ins Bergstüble und startet um 14 Uhr bei der Tourist-Info in der Lindenstraße in Furtwangen.