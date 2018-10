Furtwangen Wanderfreunde lassen Saison allmählich ausklingen

Die gegenüber dem Vorjahr angestiegene Zahl an Teilnehmern belegt, dass diese Touren immer sehr beliebt sind. Zum Programm bei diesen Wanderungen gehört natürlich auch immer eine Einkehr in einem Lokal in Furtwangen oder Umgebung. So gab es auch einzelne Teilnehmer, die dann nur zum jeweiligen Abschluss dazu kamen. In gereimter Form erinnerte Erika Moser bei dem Abschluss-Nachmittag dieser Wanderungen im Bergstüble an die verschiedenen Ereignisse, welche die Touren prägten.

Dazu gehörten dann auch Kommentare wie etwa die Meinung, dass der neue Danuvius an der Donauquelle wohl etwas zu groß geraten sei. Auch die verschiedenen Gastwirte erhielten ihre Kommentare, sei es ein Lob beispielsweise für ein offeriertes Schnäpschen oder einen Tadel für den schon etwas abgestandenen Kuchen oder eine Bedienung, die keine Lust hatte.

Auch auf das Wetter ging sie ein, beispielsweise mit der schweißtreibenden Tour zum Stöcklewaldturm.