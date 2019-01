Ute Müller und Herbert Ganter feiern mit ihrem Vortrag "Auf den Spuren der Inkas" am Freitag, 25. Januar, 19.30 Uhr, in der Festhalle in Furtwangen Premiere. Hierzu lädt die Volkshochschule ein. Über den legendären "Inkatrail", ihre Besuche der Urus auf den schwimmenden Inseln und der Indios im Regenwald und vieles mehr berichten die beiden mit Bildern, Videos und Musik. Ein Teil der Einnahmen fließt in das Sozialprojekt "Schule in Malawi" von Philipp Müller. Foto: Ganter