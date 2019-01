Furtwangen Vorfreude auf neues Fahrzeug

Ein großer Erfolg war einmal mehr der Mühlentag. Einen weiteren Mengenzuwachs gab es bei der Schrottsammlung. Als Lohn konnten sich die Floriansjünger einen zweitägigen Ausflug gönnen. So waren die Einnahmen und Ausgaben ziemlich ausgeglichen. Kassier Uli Straub konnte ein Plus von sieben Euro in der Kasse vermelden.