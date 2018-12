Furtwangen Vorfreude auf das neue Fahrzeug

Vital und umtriebig präsentierte sich die Abteilung Neukirch der Freiwilligen Feuerwehr Furtwangen bei ihrer Jahreshauptversammlung.

Furtwangen-Neukirch. Während Sturmböen und starke Schauer über den Schwarzwald zogen, saßen sie im Gasthof zum Hirschen – jene Männer, die ihre Freizeit unter anderem damit ver-bringen, sich bei eben solchen Bedingungen in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen: die Floriansjünger der Abteilung Neukirch.

Der Vorsitzende Markus Weis ließ das vergangene Jahr Revue passieren. Das Sturmtief "Burglind" ließ den Wehrmännern sowie den Kameraden der Ortsteile und Furt-wangen fast zwei Tage keine Ruhe. Wie auch der Gesamt-kommandant später bestätigte, wurde außerordentlich gut zusammengearbeitet und diese Herausforderung gemeistert. Ein Indikator für die immensen Anstrengungen: die Erwähnung in der aktuellen Ausgabe der "Feuerwehrzeitung", welche wertschätzend über das Geleistete berichtet. Weis zeigte sich sehr erfreut über den positiven Verlauf der Anschaffung des neuen LF10, welches das in die Jahre gekommene und für große Lasten etwas untermotorisierte LF8 flankieren soll. Er stellte in Ausblick, dass man die Proben nach Erhalt des Fahr-zeugs intensivieren müsse, damit im Ernstfall alle Geräte schnell zur Hand seien – sein Fazit war eindeutig: Man müsse sich nicht verstecken oder einen Vergleich mit anderen, großen Wehren scheuen, sagte er am Freitag vor den rund 20 Anwesenden. Die Teilortswehr Neukirch besteht aus derzeit 33 aktiven Mitgliedern und freut sich über eine gute Jugendstruktur, die Hälfte der anwesenden Feuerwehrmänner kann dem Nachwuchs zu-gerechnet werden.