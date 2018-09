Furtwangen Von Muckibude zum Fitnesszentrum

Sein 25-jähriges Bestehen feiert in diesem Jahr die Furtwanger Firma Beri-Fitness. Aus einem ehemaligen Ausstellungsraum für Fitnessgeräte wurde im Lauf der Jahre ein Gesundheitszentrum.

Furtwangen. Dass er einmal der Inhaber sein wird, das hätte sich Hilmar Riesle nicht träumen lassen, als er Ende der 1980er-Jahre im Fitnessstudio in der Kirnerstraße als Aushilfe anfing.

Riesle erinnert sich im Interview an die Anfänge. Ende der 70er-Jahre konstruierte und vermarktete Peter Beutel zusammen mit seinem Geschäftspartner Riesle (nicht verwandt mit Hilmar Riesle) unter dem Namen "BeRi" Kraft-, Fitness- und Therapiegeräte. Als das Kino in der Kirnerstraße in den 80er-Jahren seinen Betrieb einstellte, nutzte die Firma die Möglichkeit, dort eine Ausstellungsraum für die Geräte zu schaffen. "Irgendwann kam jemand auf die Idee, die Geräte nicht nur auszustellen, sondern auch zu nutzen", erinnert sich Hilmar Riesle. So entstand das erste Fitnessstudio.