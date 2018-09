Furtwangen Von Liebe und Wein

Konrads These lautet, dass sich alle elf Minuten ein Pärchen beim Wein verliebt. Senioren verlieben sich beim Grauburgunder, Schüchterne bei einer Scheurebe. So widmet sich das Programm "Zwei Herzen und drei Viertele" der Verbindung zwischen Wein und Liebe. Der Kabarettist kommt zu verblüffenden Ergebnissen, denn sowohl die Liebe wie auch der Wein sind unberechenbar. Mal pfuscht ein Sommelier in das Anbändeln des Verliebten, mal wird deutlich, wie unterschiedlich Männer und Frauen Wein einkaufen. Ein Blick in die Zukunft lässt erahnen, wie 2040 gefeiert wird: Mit spritzigen Weißweinen aus Grönland und Norwegen. Dann können alle Gäste trinken, weil sie autonom vom E-Auto oder der Taxi-Drohne nach Hause gebracht werden. Ein wilder Ritt durch deutsche Weinregionen beschließt das Programm.

