Furtwangen Von Gedächtnistraining bis zu Erlebnistagen viel geboten

Vielfältig präsentiert sich das Sprachangebot, das neben europäischen Sprachen auch chinesisch und japanisch bereithält.

Die kreative Ader kann ebenfalls gepflegt werden, sei es bei Kursen zum Malen, Singen, Tanzen, Strohschuhe­flechten, Holzschnitzen und Nähen, aber auch in die Kunst des Fechtens wird eingeführt, und ein Jodelkurs ist im Programm. "Wussten Sie, dass Jodeln dem Schnarchen entgegenwirkt?", heißt es dabei im einleitenden Text zu dem Kurs, der von Barbara Lexa am Samstag, 9. Juni, in der VHS-Geschäftsstelle angeboten wird.

Unter dem großen Thema Gesundheit und Fitness finden sich Kurse mit Klassikern wie Yoga, Qi Gong, Rückengymnastik, Zumba und Erste Hilfe, aber auch Klangtiefenentspannung und "Smovey", ein Bewegungstraining mit Ringen.

Exkursionen und Studienfahrten führen in die nähere und weitere Region. Die Bandbreite reicht von einem Besuch des Pilzgartens in Freiburg bis hin zu einer Reise nach Israel.

Reichhaltig ist auch das Programm für Kinder, das von Kreativangeboten über Sanitätskurs, Gewaltschutzworkshop bis hin zu so genannten Erlebnistagen reicht, an denen Kinder im Bereich Rohrhardsberg in Schonach an Natur und Naturschutz herangeführt werden.

Das alles ist nur eine kleine Auswahl des umfassenden Angebots im neuen VHS-Heft. Die Broschüre wurde laut Karin Kretschmer in einer Auflage von 1300 Stück gedruckt und verteilt. Es liege unter anderem in vielen Geschäften, Banken, den Rathäusern und natürlich in der VHS-Geschäftsstelle aus.

Noch sind keine Besucherzahlen des vorigen Jahres bilanziert. Aber im Jahr 2016 seien es bei den VHS-Angeboten insgesamt 4000 Teilnehmer gewesen, gibt Kretschmer einen Einblick in die Nachfrage. Es dürften natürlich gerne noch mehr werden, ermuntert sie, das VHS-Angebot zu nutzen.

Ihre Hauptversammlung hat die Volkshochschule Oberes Bregtal am Montag, 5. März, im VHS-Kunstraum. Zu einem Tag der offenen Tür wird am Samstag, 23. Juni, ab 11 Uhr in die VHS-Geschäftsstelle, Grieshaberstraße 19 in Furtwangen, eingeladen.

Weitere Informationen: www.vhs-oberesbregtal.de