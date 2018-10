Furtwangen Von Fotogestaltung bis zur Tabellenkalkulation

"Vom Klick bis zum optimalen Bildergebnis" lautet die Devise bei sechs Terminen jeweils samstags von 14 bis 17 Uhr. Beginn ist am Samstag, 6. Oktober. Gemeinsam wird man Ausflugsziele in der nahen Region aussuchen um besondere Momente und spannende Kompositionen mit der Kamera einzufangen. Die Ergebnisse werden besprochen und Optimierungsmöglichkeiten aufgezeigt. Nebenbei lernt man die wichtigsten Einstellungen an seinem Fotoapparat kennen. Der Kurs bietet genügend Raum für eigene Ideen und Experimente. Anschließend werden die Bilder am Rechner weiterverarbeitet. Von dem Sortieren über die Bildverwaltung bis zur Bildbearbeitung wird alles besprochen. Es werden sinnvolle Korrekturen vorgenommen. Dazu lernen die Teilnehmer kostenlose Programme kennen, die bei dem Weg zu einem wunderschönen Bild helfen. Voraussetzung für den Kurs mit Mateusz Budasz ist ein Fotoapparat, ein fotofähiges Smartphone oder Tablet. Anmeldungen nimmt die VHS-Geschäftsstelle, Telefon 07723/50 31 81, E-Mail: anmeldung@vhs-oberesbregtal.de entgegen.

Das Fotobuch

Renato Sina lädt zu einem Kurs ein, der hilft aus den vielen geschossenen Bildern ein tolles Fotobuch zu erstellen. Schnell kann man so seine Bilder vom Urlaub oder von der Familienfeier zeigen, aber es können auch schöne Geschenken entstehen. Das Fotobuch wird mit der Software der Firma CEWE erstellt. Am ersten Abend Dienstag, 9. Oktober, wird ein Mitarbeiter der Firma anwesend sein, der die Teilnehmer in das Thema einführt. Der Kurs findet an vier Terminen immer dienstags von 18 bis 19.30 Uhr in der VHS-Geschäftsstelle statt. Anmeldungen nimmt die VHS-Geschäftsstelle, Telefon 07723/50 31 81, E-Mail: anmeldung@vhs-oberesbregtal.de entgegen.