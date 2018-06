Furtwangen Von "alternativen Fakten" und Verschwörungstheorien

Furtwangen Am Donnerstag, 7. Juni, hält Johannes Güntert in der Reihe Studium Generale an der Hochschule Furtwangen einen Vortrag zu "Was sind Fakten? Der alltägliche Wahnsinn aus Pseudowissenschaft und Verschwörungstheorien im Informationszeitalter." Beginn ist um 20 Uhr in Hörsaal I 0.17 am Campus Furtwangen, Unterallmendstraße 21; der Eintritt ist frei.