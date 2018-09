Furtwangen Vom Sprachkurs bis zur Schreibwerkstatt

Es gibt Bewährtes wie die zahlreichen Sprach- und Computerkurse, aber auch einige neue Angebote. Die Leiterin der Geschäftsstelle Simone Simon stellte zusammen mit Karin Kretschmer einige Neuerungen vor. Ganz neu ist – in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Uhrenmuseum – eine Ausbildung zum Museumsführer. Bei einem Infoabend am Freitag, 5. Oktober, ab 17.30 Uhr im Uhrenmuseum können Interessenten näheres erfahren. Der Kurs beginnt am Freitag, 12. Oktober. Auch für Stadt- und Gästeführer gibt es neue Kurse, bei denen dieses Mal auch die Stadtteile einbezogen werden.

Das Programm bietet allen Altersgruppen etwas. Für Kinder reicht das Angebot vom Kekse backen bis zum Kampf gegen Stress bei Prüfungen. Beim offenen Mathetreff finden Schüler zwischen der fünften und zehnten Klasse Hilfestellungen, zum Beispiel bei Hausaufgaben. Wie man aus den vielen Fotos auf dem Computer ein Fotobuch erstellen kann, das vermittelt der Furtwanger Hobbyfotograf Renato Sina am Dienstag, 9. Oktober. In einer "Schreibwerkstatt für Studenten" können junge Leute bei Hannelore Frank üben, wie Seminararbeiten aufgebaut werden. In mehreren Seminaren gibt Katja Franke Tipps für den Umgang mit Hunden.

Breiten Raum nehmen auch im neuen Semester, das bis Februar 2019 reicht, Themen rund um die Gesundheit und Fitness ein. Von Yoga bis Boulespielen reicht das Angebot. Neu im Angebot ist der Selbstverteidigungskurs Krav Maga in der Tennishalle. Wer ein Smartphone kaufen will, sollte sich den Donnerstag, 24. Januar, vormerken. Dann gibt Kai-Uwe Bitsch Tipps, welches Gerät für welchen Nutzer geeignet ist. Bereits am Donnerstag, 29. November, vermittelt er die Installation von einfachen Programmen.