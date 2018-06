Die Kolpingfamilie lädt zu einem Vortrag mit Marc Freukes ein. Der Referent hatte sich vor vier Jahren entschlossen, in Zukunft naturverbundener zu leben. Er gab seinen Beruf als Golflehrer auf, kündigte seine Wohnung und zog mit seiner Mischlingshündin in ein abgelegenes Waldstück im Odenwald. Nach vier Jahren im Tipi baute er sich eine Jurtenhütte. Über seine spannenden Erlebnisse möchte er am Montag, 11. Juni, um 19.30 im Pfarrsaal Am Kirchberg 4 in Furtwangen einen Vortrag halten. Der Eintritt beträgt sieben Euro. Foto: Freukes