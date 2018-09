Furtwangen Vom Kinderchor bis zur Begabtenförderung

Am 1. Oktober beginnt das neue Schulhalbjahr. Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen. Ob im Orchester, der Band, im Musikverein, im Chor oder im Kammerensemble: Miteinander Musik zu machen, kann einen Menschen sein Leben lang positiv begleiten, knüpft Kontakte und verbindet. Die Jugendmusikschule kann dafür den Grundstein legen.

Vom Musikgarten für die Kleinsten bis hin zur Begabtenförderung gibt es ein breitgefächertes Unterrichtsangebot. Einladen will die Musikschule auch zum Kinderchor. Singen ist Ausdruck des eigenen Empfindens und macht glücklich. Positive Nebeneffekte des gemeinsamen Singens sind zudem die Selbst­findung in der Musik, das Einfügen in eine Gruppe und die direkte Erfahrung kultureller Werte. Die sprachliche Entwicklung wird spielerisch gefördert und durch stimmbildnerische Übungen zu Atemtechnik, vokalem Klang und Intonation unterstützt. Zusätzlich werden erste Grundlagen in Notenkunde und Rhythmik vermittelt. Der Kinderchor probt dienstags von 15.30 bis 16.15 Uhr in der Friedrichschule und lädt Erst- bis Viertklässler zum Mitsingen ein. Für Jungen und Mädchen, die schon im Instrumentalunterricht an der Jugendmusikschule angemeldet sind, ist der Kinderchor kostenfrei.

Zum weiteren Fächerangebot zählen der Musikgarten 1 für Kinder ab 18 Monaten, der Musikgarten 2 für den Nachwuchs ab zwei Jahren, musikalische Früherziehung für Jungen und Mädchen ab fünf Jahren, Blockflöte, Querflöte, Klarinette, Oboe, Fagott, Saxofon, Klavier, Trompete, Posaune, Horn, Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass, Harfe, Akkordeon, Schlagzeug und Jazzklavier. Die Stadt Furtwangen unterstützt die musikalische Ausbildung an der Musikschule mit monatlich zehn, wenn der Schüler zur Ausbildung in einem der Furtwanger Musikvereine gemeldet ist. Weitere Informationen erteilt das Sekretariat der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen unter der Telefonnummer 07724/4968 oder E-Mail jms@jugendmusikschulen.de.