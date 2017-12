Furtwangen Vielfältige Angebote

Neben dem Vorwort des neu gewählten Vorsitzenden Peter Müller sind auf den ersten Seiten die neuen Zusammensetzungen der Vereinsgremien vermerkt. Umfangreich und vielfältig sind die Angebote der Sektion. Beispielhaft erwähnenswert sind die Ausbildungsveranstaltungen, Skitouren, Wanderungen im Mittelgebirge, Berg- und Hochtouren, Klettern und Klettersteige, aber auch etliche Mountain-Bike-Radtouren bietet der Verein an. Gut angenommen wurde inzwischen der sogenannte Farbleitplan. Dunkelgrün steht zum Beispiel für Wanderungen im Mittelgebirge, lindgrün für Berg- und Hochtouren, Ausbildungen besitzen ein rotes Symbol und Ski Alpin ein gelbes. Die Touren stehen allen Mitgliedern und Gästen offen. Empfehlenswert ist ein Blick in die Schwierigkeitsbewertungen. So hat jeder Teilnehmer die Möglichkeit, eigenverantwortlich abzuschätzen ob die Tour für ihn geeignet ist und seinem Leistungsvermögen entspricht.