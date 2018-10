Furtwangen Viele Gäste lassen bunte Drachen am Himmel tanzen

"Alle Kinder wollen Frieden"

Aus Anlass des Jubiläums war das Ganze noch etwas mehr ausgebaut. Zufrieden konnte Pfarrer Lutz Bauer feststellen, dass auch das Wetter wieder mitspielte. Und so war es bereits am Vormittag sehr sonnig und mild, als zum Auftakt auf der Wiese bei der Alteck der sonntägliche Gottesdienst stattfand. Vorbereitet hatten diesen Gottesdienst zum Thema "Alle Kinder wollen Frieden" die beiden Erzieherinnen Daniela Kraus und Gisela Brenner, die zusammen mit Kindergartenkindern den Predigtteil zum Gleichnis vom verlorenen Sohn und seinem Bruder gestalteten.

Pfarrer Bauer leitete die Liturgie, tatkräftig unterstützt durch die Konfirmanden und Organistin Ilse Stöckl. Besonderes Highlight war dabei der vierstimmige Kanon "Lasst uns miteinander". Erfreut zeigte sich Pfarrer Bauer auch darüber, dass dieser Gottesdienst gut besucht war. Anschließend begann das eigentliche Drachenfest mit vielseitiger Bewirtung. Für die Kinder war ein buntes Programm vorbereitet worden mit Sackhüpfen, Schminken und Dosenwerfen. Und nicht zuletzt kam am Nachmittag der Zauberer Harry Zapp auf die Alteck. Mit seiner kuriosen Zauberei sorgte er bei den vielen Kindern gleichermaßen für Erstaunen und Belustigung. Das bunte Kinderprogramm war sicherlich mit dafür verantwortlich, dass der Besuch beim Drachenfest noch deutlich besser ausfiel als in den vergangenen Jahren. Allein die rund 500 Sitzplätze an den Tischen waren den ganzen Tag über besetzt. Am Umsatz konnte man den regen Besuch ebenfalls ablesen: Am Abend war alles ausverkauft – von den Würsten bis zum Kuchen. Und nicht zuletzt tanzten natürlich viele Drachen am Himmel, dank der relativ guten Windverhältnisse. Die Leiterin des Kindergartens Regenbogen, Millie Göb, war nach diesem zweitägigen Jubiläumsfest erleichtert, dass alles so gut abgelaufen war: "Es war ein richtig tolles Fest", lautete ihre zufriedene Bilanz.