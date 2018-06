Furtwangen Viele Facetten der Umwelt im Blick

Gemeinsam möchten die drei Gruppierungen Themen wie erneuerbare Energien, die Mobilitätswende und nachhaltigen Konsum voranzubringen. Dazu gehören ein E-Mobil-Treffen sowie ein Markt der Möglichkeiten von lokalen Anbietern, Institutionen und Vereinen.

Zentraler Punkt bei dieser Veranstaltung ist um 19 Uhr ein Vortrag von Sven Plöger, bekannt aus Funk und Fernsehen als Meteorologe sowie als Autor von Büchern zum Thema Klimawandel. Unter dem Titel "Klimawandel – gute Aussichten für morgen?!" will Plöger die Zuhörer in der Festhalle bei seinem Vortrag mitnehmen in die faszinierende Geschichte des Klimasystems und beantwortet wichtige Fragen der aktuellen Klimadiskussion. Ganz wesentlich geht es dann natürlich auch um die Frage, welche politischen Konsequenzen aus den Erkenntnissen der Klimaforschung gezogen werden müssen. Bekannt ist der Autor und Wetter-Moderator für seine lebhafte Vortragsweise.

Die Veranstaltung beginnt aber bereits um 16:30 Uhr mit weiteren Angeboten rund um dieses Thema. Ab 16:30 Uhr findet auf dem Hof der Friedrichschule ein E-Mobil-Treffen statt. Man hofft hier auf möglichst viele ganz unterschiedliche E-Mobile, die von ihren Besitzern hier vorgestellt werden. Für die Besitzer solcher Elektro-Fahrzeuge ist eine Anmeldung nicht notwendig. Nicht zuletzt können sich auch die E-Mobil-Fahrer untereinander austauschen.

Von 17 bis 21. 45 Uhr gibt es außerdem einen "Markt der Möglichkeiten". Hier sollen die Besucher sehen können, welche Möglichkeiten es ganz konkret in und um Furtwangen gibt, um sich selbst an dieser Entwicklung zu beteiligen. Zielsetzung dieses Aktionsbündnisses bei dieser Veranstaltung ist es aus den globalen Anforderungen, vor allem den Klimawandel, lokale Handlungsmöglichkeiten abzuleiten. Dazu gehört der Umgang mit der Umwelt und den vorhandenen Ressourcen. Ganz besonders will man nachhaltige Energien, die Mobilitätswände und nachhaltigen Konsum voranbringen.

Mitmachen werden Institutionen, Vereine Schulen und andere Akteure aus dem oberen Bregtal, die sich mit diesen Zielen identifizieren. Neben den angemeldeten Ausstellern können sich auch weitere Interessenten wie Vereine, Gruppen oder auch Anbieter entsprechender nachhaltiger Produkte anmelden. Eine Beteiligung an diesem Markt der Möglichkeiten ist für die Aussteller kostenfrei. Die Veranstalter werden allerdings jede Anmeldung sorgfältig prüfen, ob sie der Zielsetzung entspricht.

Weitere Informationen zu diesem Aktionstag findet man auf der Seite des Energiewende-Vereins: http://energiewende-ev.de/.

Organisiert wird der Aktionstag durch drei Gruppierungen aus Furtwangen, die sich zu diesem Zweck zusammengetan haben. Zum einen ist dies die unabhängige Liste (UL), die in der Kommunalpolitik entsprechende ökologische und nachhaltige Ziele verfolgt.

Zum zweiten ist dies die "Grüne Gruppe Oberes Bregtal". Diese Gruppe ist keine Partei und auch keiner Partei angeschlossen, verfolgt aber "grüne" Ziele. Ebenfalls dazu gehört der Energiewende-Verein Furtwangen, der ganz gezielt zum Thema alternative Energien informieren will. Ebenso vermittelt der Verein den "Bürgerstrom" aus 100 Prozent Ökostrom und schließlich will der Verein über die Gesellschaft Energiewende Bregtal UG selbst alternative Energie-Projekte verwirklichen.