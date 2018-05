Furtwangen Viele Besucher hören Anekdoten

Die Organisatoren des Vereins waren angenehm überrascht, auf welch große Resonanz das Thema "ehemalige Bregtalbahn" stieß. Neben zahlreichen Gästen aus Furtwangen reisten sogar Interessenten aus der Villinger Region an. Robert Hönl, seines Zeichens stellvertretender Vorsitzender des Modellbahnclubs, nahm die Gäste und Interessenten in Wort und Bild auf eine chronologisch-spannende Bregtalbahn-Zeitreise mit.

Hönl berichtete zuerst in allen Details von der Planung bereits in den Jahren 1860/1870 bis zur Eröffnung 1892/1893. Über weitere geschichtliche, betriebstechnische und sonstige Details kam der Referent bis zur Betriebseinstellung der Bregtalbahn im Jahre 1972 an. Interessant und äußerst unterhaltsam wurde der Abend zusätzlich, als anschließend von einigen älteren Gästen Anekdoten und Geschichten aus den früheren Betriebstagen der Bregtalbahn erzählt wurden.

So soll eine Reisende von Furtwangen nach Hamburg kurz vor Donaueschingen zu einer ihrer Mitreisenden im Zug gesagt habe: "So, den schlimmsten Teil der Bahnreise haben wir hinter uns." Eine weitere Geschichte wurde aus der Zeit erzählt, als zwischen Donaueschingen und Furtwangen sehr altertümliche Triebwagen fuhren, die keine Toiletten besaßen. Es soll somit nicht selten vorgekommen sein, dass diese Züge dann unterwegs anhalten mussten, so dass der ein- oder andere Passagier seiner Notdurft verrichten konnte.