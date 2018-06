Furtwangen VHS öffnet Pforten und viele kommen

Wie Deutsch als Fremdsprache funktioniert vermittelte Tuba Nur Sahin. Eine Probestunde bei Ludger Beckmann wurde zum Schnupperkurs in Französisch. Daneben konnte man Englisch bei Birgit Dorer lernen oder mit Recep Tütüncü englisch konversieren. Mit Business English setzte Lea Schlegel einen besonderen Akzent auf das Geschäftsleben. Praktisch orientiert, werden in Rollenspielen Handelskorrespondenz oder spezielle Fachausdrücke gelernt. Die Referentin wendet viel Vorbereitungszeit auf und bringt Erfahrungen aus dem Ausland und einem Übersetzungsbüro mit. Interesse an Pflanzen will Urte Willmann wecken und Botanik bei "duften, riechen, schmecken" vermitteln. Leckere kulinarische Genüsse boten die Köchinnen und Bäckerinnen der VHS den Gästen an.