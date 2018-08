Furtwangen Verwaltung fordert Einwohner zur Selbstablesung auf

In diesem Zusammenhang wird nochmals darauf hingewiesen, dass für die Hausinstallation der Gebäudeeigentümer verantwortlich ist. Das bedeutet, dass die Verantwortung des Wasserwerkes für die wasserführenden Leitungen unmittelbar nach dem Hauswasserzähler endet. Der Betreiber der Trinkwasseranlage, also der Hauseigentümer oder der Pächter, hat nach den Technischen Regeln für die Trinkwasser-Installationen (DIN 1988) die hausinternen Anlagen regelmäßig zu inspizieren oder zu warten. So sind beispielsweise Sicherheitsventile alle sechs Monate, Filter alle zwei Monate, Druckminderer, Rückflussverhinderer und Rohrleitungen einmal jährlich zu kontrollieren. Es wird auch empfohlen, zu prüfen, ob die Wasseruhr ohne Entnahme im Haus auchstillsteht. Im Zweifelsfall wird empfohlen, einen fachkundigen Installateur hinzuzuziehen oder das zuständige Wasserwerk zu Rate zu ziehen.