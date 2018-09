Furtwangen Verteilergehäuse für Breitband steht bei Festhalle

Vöhrenbach-Hammereisenbach (ket). Zügig gehen die Arbeiten für die Breitbandversorgung in Hammereisenbach voran. Das Verteilergehäuse, genannt POP (Point of Presence), setzte die Firma im Hammerackerweg auf das vorbereitete Fundament. Der POP ist ein wichtiger Verteilerknotenpunkt, der die Verbindungen zwischen zwei oder mehreren Kommunikationswegen aufbaut. Er wiegt 21,5 Tonnen und hat die Abmessungen 3,5 mal drei Meter und wurde bei einer Betonfirma in Waghäusel gefertigt. Ein Schwerlastkran aus Bräunlingen, der maximal 90 Tonnen heben kann, hob das schwere Betongehäuse an den Standort in unmittelbarer Nähe der Hammereisenbacher Festhalle. Außergewöhnlich viele Zuschauer gab es bei dieser Aktion, denn für die Jungen und Mädchen des nahegelegenen Kindergartens war es eine willkommene Abwechslung und da war Zuschauen einfach Pflicht.