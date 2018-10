Furtwangen Vereine freuen sich über Spendensegen

17 450 Euro hat die Volksbank aus dem Gewinnsparen an diese Vereine ausgeschüttet. Martin Heinzmann, Vorstandsmitglied der Volksbank Mittlerer Schwarzwald, betonte die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements in den Vereinen. Auch er selbst kenne dies gut durch Aktivitäten in verschiedenen Vereinen.

Daher sei es für ihn wichtig, mit diesen Spenden den Vereinen für ihr Engagement "den Weg frei zu machen". Alfons Scholl, zuständig für die Furtwanger Filiale, hob ebenfalls das ehrenamtliche Engagement hervor, die Vereinsvertreter würden viel Zeit für die Allgemeinheit investieren. Er sei froh, mit diesen Spenden einzelne spezielle und auch sehr vielfältige Projekte unterstützen zu können. Dies sei gerade für eine genossenschaftliche Bank in ihrem Geschäftsbereich sehr wichtig.