Furtwangen Verein und Firma an einem Stand

Der Verein und das Unternehmen ergänzten sich ideal. Auf einem Gemeinschaftsstand waren sowohl das TWIKE als umweltfreundliches, energiesparendes Verkehrsmittel zu sehen als auch das Angebot des EnergieWende-Vereins, das dafür den erneuerbaren Strom liefert. Das TWIKE ist fast schon ein Oldtimer der Elektromobilität. Seit 22 Jahren in Kleinserie gefertigt hat es sich äußerlich kaum verändert. Die Technik im Innern, vor allem die Akkutechnik hat aber große Fortschritte gemacht. Die Reichweite stieg von 60 Kilometerpro Ladung auf bis zu über 500.

Das TWIKE-Center-Schwarzwald ist fast von Anfang an dabei und bietet seit 20 Jahren den Vertrieb und Service für das Fahrzeug. Die Kunden kommen mittlerweile nicht nur aus Baden-Württemberg und Bayern, sondern auch aus Österreich und der Schweiz. Der Verein EnergieWende als Mitglied der Bürgerwerke, einem Zusammenschluss von über 80 Bürgerenergiegesellschaften liefert seinen EnergieWendeStrom mittlerweile nicht nur an private Haushalte, sondern auch an Gewerbekunden und Großverbraucher. Mit einer eigenen Tochtergesellschaft, wird der Verein künftig selber Anlagen zur Energieerzeugung betreiben. Auch das Thema Ladesäulen für Elektro­fahrzeuge steht auf der Agenda.