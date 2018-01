Furtwangen "Verein bringt viel Leben ins Dorf"

Furtwangen-Schönenbach. Protokollführerin Andrea Dorer gab hier einen ausführlichen Bericht ab. Das Programm 2017 begann mit dem Ausrufen in Schönenbach. Dazu kamen eine ganze Reihe weiterer Fasnet-Termine vom Narrentreffen in Öfingen bis zum Hemdglunkerumzug in Furtwangen.

Bunter Abend und Spausik-Fest haben sich bewährt

Gut besucht war auch wieder der bunte Abend im Gasthaus Löwen. Hinzu kamen wieder verschiedene kirchliche Anlässe wie der Weiße Sonntag. Außerhalb Schönenbachs waren die Musiker beim sehr erfolgreichen Doppelkonzert in Hornberg, beim Scherensägenfest in Gütenbach oder beim Weinfest in Eichstetten unterwegs.