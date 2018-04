Furtwangen Verein Bregtalbad auf der Erfolgsspur

Am 9. Juni soll die Saison starten, wenn das sanierte Becken mit seiner Querdurchströmung fertig ist. Nötige Geländearbeiten erfolgen danach. Die stellvertretende Vorsitzende Gisela Löffler berichtete über das vergangene Jahr. Dank des Einsatzes von Brigitte Zenses-Ullmann konnte teilweise die Tagesleitung des Kiosks organisiert werden. Viele helfende Hände standen zur Seite und eine Springerin ermöglichten nahezu einen Regeleinsatz. Auch für 2018 ist ein reibungsloser Kioskbetrieb vorgesehen und eingeladen wird zum Stammtisch am 16. Mai, ab 17.30 Uhr im Gasthaus "Bad". Schatzmeister Rainer Lübbers sorgte für einen Lacher mit "Wir haben noch Geld in der Kasse – das war es", ließ aber einen detaillierten Bericht mit positivem Saldo folgen. Prüfer Uli Hättich bescheinigte darauf "einwandfreie Kassenführung" und Bürgermeister Josef Herdner konnte die einstimmige Entlastung des gesamten Vorstands feststellen und Neuwahlen durchführen. Stellvertretende Vorsitzende bleibt Gisela Löffler und Schriftführerin ist Veronika Hollerbach. Für ein Jahr bleibt Uli Hättich Kassenprüfer.