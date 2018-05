Furtwangen Viele Veranstaltungen prägen Vereinsjahr der Athleten

Beteiligt war der KSK unter anderem beim im vergangenen Jahr besonders erfolgreichen Trödlermarkt oder am Bike Marathon. Weitere Aktivitäten wurden nur am Rande erwähnt wie die Mitwirkung bei der Blutspende, beim Jubiläum der Stadtkapelle oder bei der Kulturwoche. Am Start waren eine Schülermannschaft und zwei aktive Mannschaften.

Das Glanzlicht war die Meisterschaft der Jugend. Für die Aktiven war es allerdings nicht einfach, den Klassenerhalt in der Oberliga zu schaffen. Gelungen war auch die Weihnachtsfeier für die Mitglieder oder die Bewirtung an der Fasnet in der Tiefgarage. Eine erstmals angebotene 90er-Party in der Festhalle war ebenfalls erfolgreich und soll wiederholt werden.

Auch der Vorsitzende Sport Michael Haaga ging auf die nicht einfache Saison in der Oberliga ein, die der KSK dann aber doch mit dem siebten Platz abschließen konnte. Aber auch neben den Rundenwettkämpfen gab es einige Erfolge, so gab es eine Silber-Medaille bei den Bezirksmeisterschaften im Freistil und einmal Silber sowie vier Mal Bronze im griechisch-römischen Stil. Auch bei der Landesmeisterschaft konnte einer der Furtwanger Ringer einen vierten Platz erreichen. Drei Ringer des KSK nahmen an den Stuttgart Open teil und erzielten unter anderem zwei zweite Plätze.