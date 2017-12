Furtwangen Veranstalter suchen 16 Filme aus

Ein besonderes Flüchtlingsdrama mit viel Herz und Humor erzählt der finnischen Kultregisseur Aki Kaurismäki mit seinem Film "Die andere Seite der Hoffnung". Zum Internationalen Tag der Frau läuft die liebenswürdige Komödie "Die Anfängerin", erzählt wird die Geschichte einer Frau, die im Alter noch einmal von vorne beginnt und sich auf die Suche nach ihren Kindheitsträumen macht, sich nebenbei von ihrer Mutter emanzipiert.

Beim Filmfrühstück in Zusammenarbeit mit dem Café Mayerhöfer läuft am 25. März die Drama-Komödie "Captain Fantastic". Ein gesellschaftskritischer Vater konfrontiert seine sechs Kinder, die in idyllischer Natur aufwuchsen, erstmals mit der Realität. Ein hinreißender Roadtrip, der Lebensmodelle in Frage stellt. "Happy Burnout" ist der Titel einer deutschen Komödie mit Wotan Wilke Möhring. In luftige Höhen entführt der Film "Nomaden des Himmels", es erzählt das Nomadenleben in Krigistan. In wunderschönen Bildern verwebt der Film eine Welt der gelebten Traditionen mit dem leisen Anbruch einer neuen Zeit.

Filme für die Kleinen

Auch für die kleinen Kinogänger laufen im Kinderkino am Samstag Nachmittag wieder bezaubernde und animierte Tier- und Abenteuerfilme, sowie Klassiker wie das "Pippi im Takatukaland", das im Vorfeld zur Fasnet gerne auch verkleidete Pippis im Kino begrüßt. Vor Ostern läuft der Film "Die Häschenschule", Der Drache Elliot kommt ebenso ins Kinderkino wie die quietschgelben Mumins wie auch ein weiterer Teil der beliebten Serie "Bibi und Tina".

Das umfangreiche und vielfältige Programm, das auch die Weitwinkelfilme vorstellt, wird demnächst an den bekannten Stellen zum Mitnehmen ausliegen.