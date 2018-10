Furtwangen Vandalen zerstören Zaun am Sportplatz

Die Sachbeschädigung, so Hauptamtsleiter Marcel Schneider gegenüber unserer Zeitung, ist umso unverständlicher, als per Schild am Sportplatz-Zaun ausdrücklich auf die Möglichkeit der Nutzung des Sportplatzes durch die Furtwanger Bürgern hingewiesen wird. Die Nutzung ist außerhalb der Schulzeiten gegen Vorlage des Personalausweises und Hinterlegung eines Schlüsselpfandes in Höhe von zehn Euro im Bürgerbüro der Stadt, Friedrichstraße 4, möglich. Die Öffnungszeiten des Bürgerbüros sind: Montag bis Freitag von 9 bis 12.30 Uhr sowie Montag und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr.