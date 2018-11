Furtwangen Urs Braun verstärkt Führungsriege

Furtwangen-Linach. Seine Jahreshauptversammlung hielt der Furtgau-Club Linach für das Jahr 2017 ab. Aufgrund eines tragischen Ereignisses wurde diese im März kurzfristig abgesagt und jetzt nachgeholt. Einen Wechsel gab es an der Spitze des Gremiums. Urs Braun ist neues Mitglied des Führungsgremiums, dem auch Jochen Trenkle und Sebastian Fehrenbach angehören. Braun war bislang Beisitzer in der Vorstandschaft. Für ihn rückte Melanie Fehrenbach nach. Bestätigt wurde Kassier Michael Löffler. Vor einem Jahr hatte er das Amt außerturnusmäßig übernommen. Neue Kassenprüfer sind Markus Klausmann und Andreas Trenkle. Aus dem Führungsgremium ausgeschieden ist Birgit Klausmann. Sie hatte dieses Amt acht Jahre inne. Jochen Trenkle würdigte sie als treibende Kraft, als es vor Jahren einen Generationenumbruch im Verein gegeben habe.

Den Tätigkeitsbericht trug Jochen Trenkle im Auftrag der Schriftführerin Stefanie Müller vor. Der Höhepunkt war die Stausee-Night. Dort konnten über 500 Besucher begrüßt werden. Unterstützt hat der Furtgau-Club den Bike-Marathon mit Streckenposten. Einiges gelernt haben die Teilnehmer beim Lasertec in Freiburg. So sollte beispielsweise Sportkleidung und Handtuch mitgenommen werden. Ein Skiausflug führte nach Ischgl. Ebenso standen ein Brunch mit Jahreshauptversammlung auf dem Programm. Es wurden zur Organisation vier Vorstandssitzungen abgehalten.

Der Furtgau-Club hat 102 Mitglieder. Erfreulich war der Kassenbericht von Michael Löffler. So konnte er auch Zinseinnahmen in Höhe von 1,01 Euro verbuchen. Im Auftrag der Kassenprüfer Elke Pfaff und Beate Muckle konnte Ortsvorsteher Arno Ruf eine einwandfreie Kassenführung bestätigen. Ruf überbrachte auch Grüße des Ortschaftsrates und teilte mit, dass für das Gemeindehaus Stehtische angeschafft wurden. Noch offen sind weitere Termine des Vereins. So ist eine weitere Stausee-Night in Planung und auch mehrere Ausflüge.