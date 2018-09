Furtwangen Unterer Katzensteig ist frei gegeben

Die Kreisstraße K 5730 Unterer Katzensteig in Furtwangen ist offiziell frei gegeben. In großer Runde wurde am vergangenen Freitagmorgen gefeiert. Politprominenz, beteiligte Firmenangehörige und Vertreter des Landrats- und Straßenbauamts waren anwesend.

Furtwangen. Ein Band in ­bayerischen Farben durchschnitten Landrat Sven Hinterseh und Mitwirkende . Bürgermeister Josef Herdner hob bei seiner Begrüßung auf "das schöne Territorium in der Nähe der Donauquelle" ab. Ihm war es eine Freude, das weiß-blaue Band durchschneiden zu können. Der Kreis habe viel Geld investiert, damit die Straße von der "Arche" bis zur Pius-Kapelle fertig gestellt wurde, unter Anbindung des bereits 2012 erneuerten Abschnitts Oberkatzensteig. Es sei keine einfache Sache für die Anlieger gewesen.

Trotz strenger Winter solle die neue Straße mindestens 25 Jahre halten, meinte Landrat Hinterseh. Der Abschnitt gehöre zu den 330 Kilometern Straßen des Kreises. Trotz ausgeprägter Topografie wurde eine gute Infrastruktur bei günstiger finanzieller Situation geschaffen. Rund um Furtwangen wurde mit der B 500, dem Kreisverkehr, dem Bregdurchlass und dem Breitbandausbau viel getan, Projekte, die die Zukunft sichern. Hinterseh bat die Bürger um Verständnis wegen der angefallenen Beeinträchtigungen.