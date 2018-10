Furtwangen Unglück kommt selten allein

Aus allen Abteilungen der Furtwanger Feuerwehr kamen dann nach und nach die verschiedenen Fahrzeuge mit ihren Besatzungen an. Insgesamt waren bei der Übung etwa 60 Feuerwehrleute und neun Fahrzeuge im Einsatz.

Besonders schwierig war beim Verkehrsunfall die Rettung der dritten Person, der Fahrerin des zweiten Fahrzeuges, die nur mit schwerem Gerät befreit werden konnte.

Gleichzeitig musste am Bauernhof an verschiedenen Stellen vorgegangen werden, die eine Gruppe drang über die Zufahrt in die Tenne ein, die andere in die beiden Wohngeschosse. Und dies natürlich immer unter Atemschutz. Immerhin elf Personen waren vermisst. In dem verwinkelten Haus dauert es teilweise relativ lange, bis alle gefunden werden konnten. Aber auch diese Aufgabe wurde schließlich gemeistert. Und die Drehleiter sorgte für einen Löscheinsatz vom Dach her.

Nicht zuletzt war auch die Wasserversorgung eine Herausforderung. Denn in Linach gibt es keine Wasserversorgung durch Hydranten. Neben dem Wasser in den Löschfahrzeugen, das nur kurze Zeit ausreicht, musste man hier auf den Löschteich und den Bach zurückgreifen. Vom Bach her musste immerhin eine 300 Meter lange Schlauchleitung mit mehreren Pumpen gelegt werden, um genügend Wasser am Hof zu haben.

Wie bei der Furtwanger Feuerwehr üblich, hatte Reinhard Dotter als Abteilungskommandant von Linach, wo die Übung stattfand, die Gesamtleitung des Einsatzes. Seit elf Jahren ist er Kommandant in Linach, doch für ihn war dies der erste Übung, bei der er die Gesamtleitung des großen Einsatzes hatte. Er war aber durchweg zufrieden mit dem Ablauf, wie er erklärte. Gerade das Zusammenspiel der verschiedenen Abteilungen habe reibungslos funktioniert.

Auch Gesamtkommandant Jochen Löffler sprach bei der Abschlussbesprechung von einer hervorragender Zusammenarbeit. Durch die regelmäßigen gemeinsamen Proben seien die Abteilungen aufeinander abgestimmt und an den verschiedenen Einsatz-Schwerpunkten können dann problemlos auch Feuerwehrleute aus verschiedenen Abteilungen gemeinsam vorgehen.