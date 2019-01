Furtwangen. Ein bisher unbekannter Autofahrer hat am Montagvormittag, zwischen 9.15 und 9.45 Uhr, auf dem Lidl-Parkplatz in der Joseph-Koepfer-Straße einen geparkten Suzuki Swift beschädigt. Der Fahrer touchierte den abgestellten Suzuki beim Ein- oder Ausparken auf der linken Seite. Anschließend fuhr er davon. Am beschädigten Auto entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Die Ermittlungen wurden durch den Polizeiposten Furtwangen aufgenommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeiposten zu melden, Telefon 07723/ 92 94 80.