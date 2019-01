Furtwangen. In der Zeit zwischen 6.30 und 17 Uhr hat ein unbekannter Täter am Donnerstag auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Lochhofstraße einen Peugeot zerkratzt. Der Schaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro. Hinweise zum Täter nimmt der Polizeiposten Furtwangen, Telefonnummer 07723/92 94 80, entgegen.