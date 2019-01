Furtwangen Umgestürzte Bäume: Feuerwehr mehrfach gefordert

Vor Ort war die Furtwanger Feuerwehrabteilung mit 15 Mann und drei Fahrzeugen. Wobei die Feuerwehr darauf achten musste, nicht selbst von umstürzenden Bäumen getroffen zu werden.

Während die Lage am Samstag noch einigermaßen ruhig war, ließ erneuter Schneefall in der Nacht zum Sonntag und während des Sonntags die Feuerwehr mehrfach ausrücken. Wie Stadtkommandant Jürgen Scherzinger den Hergang beschreibt, habe es bereits um 1 Uhr am Hexenloch eine Alarmierung wegen eines Baums auf der Fahrbahn gegeben.

Um 11.30 Uhr habe es dann einen weiteren Alarm wegen Bäume über der B 500 gegeben. Scherzinger beziffert die Zahl der gefallenen Bäume auf sieben am Sonntagmittag auf der Bundesstraße. Doch die Gefahr, dass weitere Stämme brächen, sei groß. "Einige Bäume hängen schräg über die Fahrbahn." Die Wahrscheinlichkeit sei hoch, dass die Feuerwehr noch zu weiteren Einsätzen aufbrechen müsse. "Wir fahren nachher noch zum Raben hoch." Dort könne die Situation auch kritisch sein.