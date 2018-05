Furtwangen-Rohrbach. Mit über zwei Promille hinter dem Steuer eines Hyundais i30 hat ein 22-Jähriger am frühen Samstagmorgen, kurz nach drei Uhr beim Abbiegen von der Schönenbacher Straße auf die Straße Reibschental einen Unfall verursacht. Vermutlich infolge des konsumierten Alkohols und einer beim Rechtsabbiegen nicht angepassten Geschwindigkeit geriet der junge Mann an der Einmündung zu weit nach links und prallte gegen ein dort verkehrsbedingt wartendes Auto, so die Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Personen wurden nicht verletzt. Nach einer Blutentnahme und der Abgabe des Führerscheines kommt auf den 22-Jährigen noch ein entsprechendes Strafverfahren zu.