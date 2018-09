Furtwangen Über 2500 Meldungen für Wettbewerb

Einen neuen Rekord mit über 2500 Teilnehmermeldungen am Samstag und Sonntag verzeichnet der Schwarzwald Bike Marathon.

Furtwangen. Sehr zufrieden äußerte sich Bürgermeister Josef Herdner als Vorsitzender des Schwarzwald Bike Marathons e.V. über die 22. Auflage dieses großen Sportereignisses. Allein schon das Wetter war ideal für eine solche Sportveranstaltung, wie der Streckenchef des Marathons Volker Schulte deutlich machte.

Möglich ist eine solche Veranstaltung aber auch nur durch die breite Unterstützung aus vielen Vereinen in den teilnehmenden Orten. Rund 700 Helfer, so Bürgermeister Herdner, waren am Samstag und Sonntag hier im Einsatz, um die rund 2500 Sportler zu betreuen.