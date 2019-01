Furtwangen Turbulente Verfolgungsjagd und Clochard-Romantik am Eiffelturm

Furtwangen. Das Guckloch-Kino zeigt am Donnerstag, 24. Januar, 20 Uhr, die französische Komödie "Barfuß in Paris". Fiona, Bibliothekarin aus Kanada, landet in Paris, um ihrer alten, bedürftigen Tante zu Hilfe zu kommen. Aber Fiona verläuft sich, und Tante Martha ist verschwunden.