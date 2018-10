Furtwangen Trubel bei offener Tür im Rettungszentrum

Großen Anklang fand die Vorstellung der Feuerwölfe Furtwangen im Rahmen des Tag der offenen Tür. Die Feuerwölfe sind die neue Kindergruppe der Jugendfeuerwehr Furtwangen und will den Kindern spielerisch vermitteln, was es bedeutet später aktiv in der Feuerwehr mitzumachen. Offen sind die Feuerwölfe für Kinder ab dem Alter von sechs Jahren. Betreut wird die Kindergruppe von Raphael Brischke und seinem Team.