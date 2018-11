Furtwangen Trockenheit: Wasserentnahme wird eingerichtet

Furtwangen/Vöhrenbach. In der Region haben nach Aussagen von Aquavilla insbesondere die Eigenwasserversorger mit der Trockenheit aufgrund der geringen Niederschläge in den vergangenen Monaten zu kämpfen. Verschiedene Eigenwasserversorgungsanlagen seien bereits ausgefallen. Am Rettungszentrum in Furtwangen sowie am Bauhof in Vöhrenbach werden deshalb zu vorgegebenen Zeiten Wasserentnahmestellen eingerichtet. Hierzu bedarf es jedoch einer telefonischen Voranmeldung, das Wasser darf nicht selber entnommen werden. Zudem müssen eigene trinkwassertaugliche Behälter mitgebracht werden.