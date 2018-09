Furtwangen Trockenheit steigt auf Rekordniveau

Der August war der fünfte Monat in Folge, der in Furtwangen deutlich zu warm war. Zugleich waren die vergangenen Wochen sehr trocken und sonnig und setzten auch in diesem Punkt die Witterung der Vormonate fort.

Furtwangen. Mit 16,7 Grad war der August an der Wetterstation auf dem Kussenhof um 2,6 Grad zu warm, gemessen am langjährigen Durchschnitt. Dieser ergibt sich aus den Messungen seit 1979. Damit steht der August auf Platz vier in der nunmehr 40-jährigen Wetterstatistik. In den Jahren 1992 und 2015 war der August jeweils noch minimal wärmer, an der Spitze steht weiterhin der Sommer 2003 mit 20,0 Grad im August.

An immerhin 16 Tagen im zurückliegenden Monat wurde an der Wetterstation der Wert von 25 Grad erreicht oder überschritten. Meteorologen sprechen dann von einem Sommertag. Solche Sommertage gibt es im Furtwanger August im Mittel fünf bis sechs, im Jahr 2003 wurde mit 19 der bisherige Spitzenwert erreicht.