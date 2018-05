Furtwangen Treueabzeichen für verdiente Mitglieder

Er hob weitere Leistungen des VdK für seine Mitglieder hervor. Schließlich zeigte er sich beeindruckt von den großen sportlichen Erfolgen, die der Furtwanger Vorsitzender Gerhard Fehrenbach beim Tischtennis im Behindertensport erzielt.

Wie der Vorsitzende Gerhard Fehrenbach berichtete, stieg durch intensive Werbung die Zahl der Mitglieder in Furtwangen weiter deutlich an von 330 auf 370. Nicht zuletzt konnte in der Generalversammlung berichtet werden, dass der Vorsitzende Gerhard Fehrenbach bei der Jubiläumsfeier des VdK Kreisverbandes mit der Ehrennadel in Silber des VdK für seine besonderen Verdienste ausgezeichnet wurde. Angekündigt wurde außerdem der Ausflug des VdK am 22. September nach Ihringen. Auf Vorschlag des Vorstandes wurde Doris Greber als weitere Beisitzerin in das Gremium gewählt.

Schließlich konnten in der Versammlung noch eine ganze Reihe von Mitgliedern für zehn Jahre Mitgliedschaft mit dem silbernen Treueabzeichen geehrt werden: Werner Aberle, Eugen Dold, Konrad Fehrenbach, Michael Grüninger, Sonja Heckler, Norbert Jankowski, Roland Kleiber, Helmut Knödel, Gerhard Timm, Christa Trenkle-Weißer, Ursula Volk und Alexander Wölfle.