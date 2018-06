Furtwangen "Tragen Sie zu einer besseren Welt bei"

Absolventin Katja Schlageter lobte in ihrer Rede vor allem das tolle Miteinander und die daraus resultierende positive Lernatmosphäre an der Hochschule Furtwangen und in der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen. Sie sieht die Zukunft für sich und ihre Kommilitonen durchweg optimistisch: "Die momentane Wirtschaftslage in Deutschland, aber auch in zahlreichen anderen Ländern, bietet auf Jahre Perspektiven und Chancen wie kaum zuvor. Für uns als ehemalige Studierende der Hochschule Furtwangen ganz besonders!".

Master-Student Philipp Schellhammer lobte vor allem den Praxisbezug der Ausbildung bei WING: "Highlights während der Studienzeit waren die Einblicke, die wir durch Dozenten aus der Industrie, wie zum Beispiel von Porsche oder Bosch, bekommen konnten. An aktuellen Beispielen oder eben auch Problemstellungen durften wir unser theoretisches Wissen praktisch anwenden. Firmenbesuche bei Heller oder Herrenknecht eröffneten Perspektiven, die für uns bis dahin größtenteils völlig fremd, aber vor allem höchst interessant waren."