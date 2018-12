Furtwangen Tolle Aussichten auf Arbeitsmarkt

Die WPI-Absolventen Annemarie Müller und Dominik Zorn hoben in ihrer Ansprache die Heterogenität der Studierenden hervor: "So unterschiedlich unser Background vor Beginn des Masterstudiums war, so unterschiedlich sind auch die eingeschlagenen Wege nach dem Studium: Produktmanager, Projektingenieure, Doktoranden und Start-up Gründer. In den meisten Jobs ist das Thema Product Innovation allgegenwärtig. Von Sanitärtechnik über die Automobilindustrie hin zur Medizintechnik. Nur ein gemeinsamer Trend ist zu erkennen: Einmal im Schwarzwald hält es viele in der Umgebung." Dass WING-Studenten nicht nur erfolgreich studieren, sondern auch sehr gute Musiker sein können, bewies einmal mehr Benjamin Peric am Flügel. Er umrahmte die Feier musikalisch und bekam dafür viel Applaus.