Furtwangen Tischtennisteams kicken um Sieg

Am Montagabend spielte eine Spielgemeinschaft der alten Herren von Furtwangen, Vöhrenbach und Schönenbach gegen eine Auswahl aus Wolterdingen, Pfaffenweiler und St. Georgen. Die Gastgeber siegten mit 2:0 Toren. Interessant war schließlich am Sonntagnachmittag das "Spiel der Legenden". Dieses Spiel war ein Rückblick in die besonders erfolgreichen Jahre der Sportfreunde Schönenbach. In dieser Mannschaft liefen fast alle Beteiligten der Meistermannschaften der Sportfreunde Schönenbach von 1993, als die Mannschaft in die Kreisliga A aufstieg, und dann die Mannschaft von 1998 vom Aufstieg in die Bezirksliga auf. Diese Mannschaft erzielte gegen eine Auswahlmannschaft anderer Vereine ein Unentschieden 3:3.