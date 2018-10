Furtwangen Tischtennisspieler liegen im Aufwind

Das vergangene Jahr ist für die Tischtennisgemeinschaft (TTG) Furtwangen-Schönenbach erneut ein voller Erfolg geworden, so Vorsitzender Jan Feßler: steigende Mitgliederzahlen, ein sehr gutes finanzielles Ergebnis und auch sportlich einige herausragende Erfolge führen zu dieser positiven Bilanz.

Furtwangen/Schönenbach. Allerdings seien solche Erfolge nur möglich, wenn das ganze Umfeld auch stimmt, betonte Jan Feßler bei der Hauptversammlung. Beispielsweise bei den Finanzen sei es entscheidend, dass auch durch entsprechende Veranstaltungen die notwendigen Gelder erwirtschaftet werden wie durch die Bewirtung an der Fasnacht, zwei Altpapiersammlungen, zwei Warentauschbörsen und der Trödlermarkt. Dabei war der Trödlermarkt 2017 besonders erfolgreich. Dieser ist die wichtigste jährliche Einnahme für die TTG. Angedacht war auch wieder eine Abendveranstaltung in der Halle, die nun noch einmal für das kommende Jahr überlegt wird.

Sportwart Jochen Burt berichtet über die verschiedenen sportlichen Erfolge der vier Herren- und zwei Damen-Mannschaften. Ein großer Erfolg sei beispielsweise der fünfte Tabellenplatz in der Verbandsliga für die erste Mannschaft. Die zweite Mannschaft musste nach dem Aufstieg in die Landesliga direkt wieder absteigen, das war aber auch zu erwarten. Hier kritisierte Jochen Burt das Engagement der Spieler. Auch die dritte Mannschaft muss aus der Bezirksklasse absteigen. Die vierte Mannschaft konnte die Kreisklasse halten. Die erste Damenmannschaft erreichte in der Landesliga einen guten sechsten Platz, entschied sich aber in der Mannschaft dafür, sich in die Bezirksliga zurückzuziehen.