Furtwangen Tierisches Abenteuer für Familien

Besondere Gabe

Die elfjährige Lilli hat eine außergewöhnliche Fähigkeit: Sie kann mit Tieren sprechen. Diese besondere Gabe hat Lilli bis jetzt allerdings immer nur in Schwierigkeiten gebracht, ihre Familie muss gar umziehen.

In der neuen Stadt macht ein gemeiner Tierdieb den städtischen Zoo, in dem Zoodirektorin Oberst Essig mit dem gutmütigen Tierpfleger Toni arbeitet, unsicher. Sie kann nicht anders: Sie muss helfen, Babyelefant Ronni und die anderen Tiere zu retten. Der kunterbunte Familienfilm hat eine Spiellänge von 96 Minuten und keine Altersbeschränkung. Die Spielstätte des Guckloch-Kinos ist im Postkraftwagenhof in der Grieshaberstraße 19a.