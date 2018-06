Furtwangen Tiefe Einblicke beim Tag der offenen Tür

Am Tag der offenen Tür werden einige Dozenten einen Schnupperunterricht anbieten. Um 11. 15 Uhr wird Lea Schlegel über den Kurs Business English informieren und anschließend eine Probestunde anbieten.

Immer wieder gefragt sind PC-Kurse im Bereich der Office-Anwendungen. Word, Excel, Outlook und Power Point sind das Fachgebiet von Petra Scherer, die von 13.30 bis 14.30 Uhr für Fragen und Einblicke in die Kurse zur Verfügung steht. Müssen Firmenmitarbeiter in spezifischen Bereichen fortgebildet werden, so bietet die VHS Sonderkurse an.

In den Schulferien gibt es Näh- und Zeichenkurse sowie die Erlebnistage mit buntem Programm. Das Zehn-FingerSchreibsystem kann in lockerer Runde gelernt werden. Bei Problemen im schulischen Bereich werden die Kinder mit Nachhilfeangeboten unterstützt. Im Bereich Gesundheit und Fitness ist die VHS auch nicht untätig. Yoga, Qi Gong, Zumba, Funktionelle Rückengymnastik, Funktionelle Bewegungsgymnastik und Smovey werden das gesamte Jahr über angeboten.