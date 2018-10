Furtwangen Thema Service im Mittelpunkt

Im Zentrum der zweitägigen Jubiläumsveranstaltung des Service Manager-Verbands AFSMI, die an der Hochschule ausgerichtet wurde, stand das Thema "Sales & Service Engineering". AFSMI steht für "Association for Services Management International"und ist der weltweite Berufs- und Interessenverband für Führungskräfte der High-Tech-Dienstleistungsbranchen.

"Die Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen der Hochschule Furtwangen (HFU) mit dem am längsten angebotenen MBA-Studiengang in Sales & Service Engineering in Deutschland ist der passende Platz, das immer wieder aktuelle Thema der Kooperation von Verkauf- und Services-Bereichen zu diskutieren", sagte Wilhelm Taurel von AFSMI. Strategien produzierender Unternehmen werden, auch unter dem Einfluss von Digitalisierung und Industrie 4.0, immer stärker auf das Angebot von Lösungen, Systemen und Dienstleistungen ausgerichtet. Die Beispiele für diese Entwicklung sind bereits zahlreich: Smartphones vernetzen sich mit Haushaltsgeräten, der Heizungsanlage oder Maschinen, per App kann eine Diagnose durchgeführt oder ein Serviceauftrag erteilt werden.

Der Trend geht zum "Nutzen statt Kaufen". Beispiel dafür ist Carsharing oder die Nutzung von Flugzeugtriebwerken, die im Besitz des Herstellers bleiben und von ihm komplett überwacht und gewartet werden – bezahlt werden nur die genutzten Stunden. Kunden können sich im Internet per Konfigurator ihre individualisierten Produkte maßschneidern und bestellen – vom Turnschuh bis zur Produktionsanlage.